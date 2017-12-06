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06/12/2017 22:42:00

فرنسا لا تؤيد ترامب أحادي الجانب بشأن القدس


قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر، إثر إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، الأربعاء، إن فرنسا لا تؤيد قرار ترامب أحادي الجانب بشأن القدس.

ووصف ماكرون قرار ترامب حول القدس بالمؤسف، داعيا إلى تجنب العنف بأي ثمن.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها إلى هناك، في مخالفة لما جرت عليه السياسة الأمريكية منذ فترة طويلة.ووقع دونالد ترامب، إثر كلمة ألقاها بالمناسبة، مرسوما بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.ووصف ترامب هذا الاعتراف بأنه "خطوة متأخرة جدا" من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم.وأكد الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين إذا أقره الإسرائيليون والفلسطينيون، مؤكدا أن قرار نقل السفارة لا يعني وقف التزامات واشنطن بالتوصل لسلام دائم.

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