حادث مرور خطير يخلف وفاة شخصين واصابة 2 اخرين بجروح بالغة الخطورة بتيسمسيلت
حادث مرور خطير وقع على طول الطريق الوطني رقم 14 تحديدا في النقطة الرابطة بين تيسمسيلت وخمستي الحادث خلف وفاة شخصين امرأة توفيت بعدما نقلت إلى المستشفى الولائي تيسمسيلت فيما توفي الرجل الذي علمنا انه يعمل بسلك الحماية المدنية في عين المكان . واستنادا لذات المعلومات ان هناك 2 من الجرحى تحت الرعايةالطبية وحسب المعلومات ان الحادث انجر من جراء عملية التصادم المباشرة بين سيارتين
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