

حادث مرور خطير يخلف وفاة شخصين واصابة 2 اخرين بجروح بالغة الخطورة بتيسمسيلت حادث مرور خطير وقع على طول الطريق الوطني رقم 14 تحديدا في النقطة الرابطة بين تيسمسيلت وخمستي الحادث خلف وفاة شخصين امرأة توفيت بعدما نقلت



إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، صباح اليوم 06 ديسمبر 2017، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية



إرهابي يسلم نفسه للسلطات بأدرار في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم 06 ديسمبر 2017، للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار بالناحية



توقيف ثلاثة تجار مخدرات وضبطا (71) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من بالوادي وتلمسان في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، يوم 05 ديسمبر 2017، بالوادي/ن.ع.4 وتلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار



طبق قسنطيني خالص بعبق الأصالة في افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للمالوف استمتع عشاق النغمة الأصيلة سهرة، أول أمس، بمناسبة انطلاق الطبعة العاشرة من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بالمسرح الجهوي محمد الطاهر فرقاني بطبق قسنطيني خالص عبقته



البيت الأبيض: ترامب يؤجل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجل قراره بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، على أن يتخذ القرار في هذا



لوح: إتفاق مؤسساتي بين دول إفريقيا في مجال القضاء كشف وزير العدل حافظ الأختام ،الطيب لوح، عن استحداث إتفاق مؤسساتي بين دول إفريقيا في مجال القضاء والقانون، وذلك لتجسيد الإصلاحات القانونية العميقة خاصة في



انطلاق الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المختلطة "الجزائرية-المجرية" انطلقت ،أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-المجرية التي يترأسها مناصفة كل من وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره



أويحيى في زيارة إلى باريس غدا ينتظر أن يحلّ الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالعاصمة الفرنسية باريس هذا الخميس، وحسب مصادر إعلامية فإن أحمد أويحيى الذي سيطير مباشرة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي