إرهابيان يسلمان نفسيهما بتمنراست





في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، صباح اليوم 06 ديسمبر 2017، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من " ت. داحومو"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1995 و"ب. لحسن"، كان بحوزتهما خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) تكرارية و(06) مخازن وكمية من الذخيرة. لترتفع حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم خلال اليومين السابقين إلى خمسة (05) إرهابيين، ثلاثة منهم بأدرار/ن.ع.3، فيما ترتفع أيضا حصيلة الأسلحة المضبوطة إلى تسعة (09) أسلحة نارية وكمية معتبرة من الذخيرة والمتفجرات.

إن هذه الحصيلة الإيجابية المحققة عبر مختلف النواحي العسكرية تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوع الوطن.

عدد القراءات 3 مرة | قراءات اليوم 3 مرة