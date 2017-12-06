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06/12/2017 13:00:00

إرهابي يسلم نفسه للسلطات بأدرار


في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم 06 ديسمبر 2017، للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر بالمسمى " م. لكحل"، الذي كان بحوزته مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن وقنبلتين (02) يدويتين وكمية من الذخيرة، الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

 إن هذه النتائج تؤكد من جديد على نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا.  

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