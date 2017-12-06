توقيف ثلاثة تجار مخدرات وضبطا (71) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من بالوادي وتلمسان
في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، يوم 05 ديسمبر 2017، بالوادي/ن.ع.4 وتلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطوا (71) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك بتمنراست/ن.ع.6، شاحنة محملة بـ (7600) لتر من الوقود. وبفضل استغلال المعلومات، أوقف عناصر الدرك الوطني، بالشلف/ن.ع.1، عنصر دعم للجماعات الإرهابية. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (156) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبسكرة وغرداية وتبسة، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الوادي/ن.ع.4 وسعيدة/ن.ع.2، مهربين (02) وحجزوا (5751) وحدة من مختلف المشروبات.
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