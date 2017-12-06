لوح: إتفاق مؤسساتي بين دول إفريقيا في مجال القضاء
كشف وزير العدل حافظ الأختام ،الطيب لوح، عن استحداث إتفاق مؤسساتي بين دول إفريقيا في مجال القضاء والقانون، وذلك لتجسيد الإصلاحات القانونية العميقة خاصة في المجال الجزائي والمدني. وأوضح وزير العدل على هامش إمضاء إتفاقية بين وزارة العدل ووزير العدل الغيني في مجال التعاون القضائي، أن إجتماع اللّجنة المشتركة جاءت لبعث ديناميكية جديدة للعلاقات التاريخية بين البلدين، وترقية العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح الأمنية والاجتماعية، السلم والتنمية في إفرقيا ولصالح الشعوب، كاشفا عن استحداث اتفاق مؤسساتي بين دول إفريقيا في مجال القضاء والقانون، وذلك لتجسيد الإصلاحات القانونية العميقة خاصة في المجال الجزائي والمدني.
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