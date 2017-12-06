أويحيى في زيارة إلى باريس غدا
ينتظر أن يحلّ الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالعاصمة الفرنسية باريس هذا الخميس، وحسب مصادر إعلامية فإن أحمد أويحيى الذي سيطير مباشرة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الجزائر اليوم، سيقود وفد مهم رفقة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. فيما تدخل هذه الزيارة في إطار التحضير لأشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية.ومن المنتظر أن يلتقي أويحيى كذلك، بممثلي الجالية من مختلف المحافظات بمقر السفارة الجزائرية بباريس.
عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 7 مرة
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك