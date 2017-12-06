

انطلاق الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المختلطة "الجزائرية-المجرية" انطلقت ،أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-المجرية التي يترأسها مناصفة كل من وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره



أويحيى في زيارة إلى باريس غدا ينتظر أن يحلّ الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالعاصمة الفرنسية باريس هذا الخميس، وحسب مصادر إعلامية فإن أحمد أويحيى الذي سيطير مباشرة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي



100 مليون قنطــار سنويا إحتـياجات الجـزائر من الحـبوب أكد البروفسور ،ارزقي مكليش، استاذ محاضر بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة أن احتياجات الجزائر من الحبوب تقدر بـ 100 مليون قنطار سنويا ما يتطلب وضع استراتيجية



حماني: 4 ملايير لتر من المشروبات تنتج في الجزائر · كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات،علي حماني، أمس، أن الجزائر تنتج أكثر من 4.5 ملايير لتر لكل انواع المشروبات سواء الغازية والمعدنية والعصائر، مشيرا إلى



استحداث شهادات تكوينية إلزامية على "الروسوفور" قرّرت وزارة النقل والأشغال العمومية، استحداث شهادات تكوينية إلزامية خاصة بقابضي حافلات نقل المسافرين. وجاء في مرسوم تنفيذي الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الموقّع



78 ألف مكتتب "عدل" يختارون سكناتهم غدا أعلنت وزارة السكن أنه سيتم فتح موقع وكالة "عدل" 2013 غدا الخميس 07 ديسمبر 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا لفائدة بعض مكتتبي "عدل" 2



"ماكرون" في الجزائر اليوم يحل الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون، اليوم، في أول زيارة له إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة في فرنسا، ووصفت باريس الزيارة إلى الجزائر بالهامة، سيما وأنها



قايد صالح يدشن السّفينة الشّراعية المدرسة “الملاح” اليوم بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات البحرية الرامي إلى ترقية وتحديث وعصرنة قدرات الأسطول البحري، قام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني،



القضاء على 93 مفرغة عشوائية بالعاصمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص وهو ما تحرص عليه ذات