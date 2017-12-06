100 مليون قنطــار سنويا إحتـياجات الجـزائر من الحـبوب





أكد البروفسور ،ارزقي مكليش، استاذ محاضر بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة أن احتياجات الجزائر من الحبوب تقدر بـ 100 مليون قنطار سنويا ما يتطلب وضع استراتيجية ناجعة تستهدف الرفع من القدرات الانتاجية الوطنية للحبوب من خلال التقيد بالشروط التقنية اللازمة في مسار الحرث و البذر. ويرى مكليش أن الجزائر لا تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الوطنية من الحبوب والمقدرة بـ 100مليون قنطار سنويا ،في حين يتراوح الانتاج الوطني بين 25 و 30 مليون قنطار مع تسجيل ارتفاع محسوس هذا العام قدر ب 35 مليون قنطار ما يفسر ارتفاع فاتورة الاستراد من سنة لأخرى، كما رفض ربط ضعف المردود بالظروف المناخية الصعبة التي تتعامل معها في الحقيقة كل دول العالم، مقترحا الذهاب إلى حرث الأرض وزرعها وهي جافة في انتظار نزول الأمطار مادام بإمكان المزارعين القيام بذلك تفاديا لتضييع الوقت و التأخر عن موعد الحرث و البذر من بدايته شريطة توفير جرارات بمحركات قوية فقط، داعيا لإنشاء تعاونيات فلاحية خاصة وهي عبارة عن تنظيم لمزارعين يعملون بإلامكانيات اللازمة .

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