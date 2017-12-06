الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
06/12/2017 11:24:00

حماني: 4 ملايير لتر من المشروبات تنتج في الجزائر


· كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات،علي حماني، أمس، أن الجزائر تنتج أكثر من 4.5 ملايير لتر لكل انواع المشروبات سواء الغازية والمعدنية والعصائر، مشيرا إلى أن الجزائريين يستهلكون منها 98 بالمائة ويستوردون 2 بالمائة فقط من العصائر والمشروبات. وقال علي حماني لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بمناسبة افتتاح صالون الإبداع الصناعي أمس "هناك عدد كبير من المنتجين المحليين في السوق الوطنية وتم منذ سنتين غربلة كل من لا يحترم القانون ومعايير الانتاج والنظافة والمستهلك وهذا ما أدى إلى بعضهم من الساحة" مشددا على ضرورة تطبيق كل القوانين والمعايير الخاصة بجودة صناعة المشروبات، موضحا أن السلطات المعنية واعية بضرورة اعتماد كل المقاييس التي تصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى وذلك يستدعي –حسبه- سن قانون خاص بالمواد الغذائية مثلما ما هو معمول به في عدة دول في العالم.

..منتجو المشروبات يساهمون بـ85 بالمائة في الانتاج الوطني

وعن احصائيات منتجي المشروبات ذكر علي حماني أن المركز الوطني السجل للتجاري  أحصى  1767منتجا ،في حين أعلن  الديوان الوطني للإحصائيات عن  600 منتج في الميدان ،غير أن الاحصائيات الميدانية افادت بأنه هناك 400 منتج ولكن الاهم حسب حماني هو عدد المنتجين الذين يحترمون القانون وكل المقاييس المحددة، مؤكدا أن جمعيته تساهم في الانتاج الوطني بنسبة 85 بالمائة وتحوي على 35 منتج منهم منتجين كبار وصغار ونحن بحاجة إلى الصغار ونطالبهم بتطبيق مقاييس الانتاج واحترام شروط المستهلك. وأضاف علي حماني أن جمعيته تحرص على نوعية الانتاج والمنتجين حيث عملت بالتنسيق مع وزارة التجارة على إعداد  المقاييس اللازمة من خلال وضع دليل تطبيقي لتحديد مسؤولية المنتجين والمعايير التي يجب مراعاتها ، إلى جانب وضع دليل خاص بالتعليب.

 

..150 ألف طن من السكر تستخدم في صناعة المشروبات

وعن احترام نسبة السكر المحددة عالميا  في المشروبات أوضح المسؤول ذاته أن جمعيته التي استعانت بخبرات دول أخرى في هذا المجال قدمت اقتراحات إلى وزارتي التجارة والصحة حول كيفية تقليص نسبة السكر في المشروبات وذلك بصفة تدريجية من دون أن يشعر المستهلك بذلك وذلك لتعويدة على اقل نسبة من السكر وهناك من المنتجين من شرعوا في ذلك.وأفاد أن  الجزائر تستهلك 1مليون و200 ألف طن من السكر منها 150 ألف طن موجهة لصناعة المشروبات ،وجمعيتنا تستعمل 12 بالمائة من السكر من النسبة الاجمالية ،كما فند قضية وجود أي سكر مسرطن  حيث لم يتم تلق أي شكوى خاصة بذلك. وبخصوص خطورة القارورات البلاستيكية المعرضة لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف أشار علي حماني  إلى انه  تم طرح هذه المسألة على المتخصصين باعتبار جمعيته عضو في المنظمة الدولية لمنتجي المشروبات وتم التأكيد على  عدم وجود خطورة حقيقية على صحة المستهلك ولكن المشكل المطروح يتعلق بنوعية المنتوجات مشددا أن هذه القضية تستلزم  احترام مقاييس النقل ووضع مقاييس خاصة بطريقة التخزين وذلك بغية الحفاظ على حقوق المستهلك.

عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 7 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

انطلاق الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المختلطة "الجزائرية-المجرية"

انطلقت ،أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية  المختلطة الجزائرية-المجرية التي يترأسها مناصفة كل من وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره
image

أويحيى في زيارة إلى باريس غدا

ينتظر أن يحلّ الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالعاصمة الفرنسية باريس هذا الخميس، وحسب مصادر إعلامية فإن أحمد أويحيى الذي سيطير مباشرة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي
image

100 مليون قنطــار سنويا إحتـياجات الجـزائر من الحـبوب

أكد  البروفسور ،ارزقي مكليش، استاذ محاضر بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة أن احتياجات الجزائر من الحبوب تقدر بـ  100 مليون قنطار سنويا ما يتطلب وضع استراتيجية
image

حماني: 4 ملايير لتر من المشروبات تنتج في الجزائر

· كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات،علي حماني، أمس، أن الجزائر تنتج أكثر من 4.5 ملايير لتر لكل انواع المشروبات سواء الغازية والمعدنية والعصائر، مشيرا إلى
image

استحداث شهادات تكوينية إلزامية على "الروسوفور"

قرّرت وزارة النقل والأشغال العمومية، استحداث شهادات تكوينية إلزامية خاصة بقابضي حافلات نقل المسافرين.  وجاء في مرسوم تنفيذي الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الموقّع
image

78 ألف مكتتب "عدل" يختارون سكناتهم غدا

أعلنت وزارة السكن أنه سيتم فتح موقع وكالة "عدل" 2013  غدا الخميس 07 ديسمبر 2017 ابتداء من الساعة التاسعة  صباحا لفائدة بعض مكتتبي "عدل" 2 
image

"ماكرون" في الجزائر اليوم

يحل الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون، اليوم، في أول زيارة له إلى  الجزائر منذ توليه الرئاسة في فرنسا، ووصفت باريس الزيارة إلى  الجزائر بالهامة، سيما وأنها
image

قايد صالح يدشن السّفينة الشّراعية المدرسة “الملاح” اليوم

بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات البحرية الرامي إلى ترقية وتحديث وعصرنة قدرات الأسطول البحري، قام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني،
image

القضاء على 93 مفرغة عشوائية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص وهو ما تحرص عليه ذات
image

توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 04 ديسمبر الجاري، خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5، ضُبط لديهم ثلاثة (03) أسلحة نارية.
قيم هذا المقال
0