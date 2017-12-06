استحداث شهادات تكوينية إلزامية على "الروسوفور"
قرّرت وزارة النقل والأشغال العمومية، استحداث شهادات تكوينية إلزامية خاصة بقابضي حافلات نقل المسافرين. وجاء في مرسوم تنفيذي الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الموقّع من طرف رئيس الحكومة أحمد أويحيى،أنه بناءً على تقرير رفعه وزير النقل والأشغال العمومية، سيتم استحداث شهادة خاصة بالقابضين في حافلات نقل المسافرين.وأوضح المروسوم التنفيذي أن شروط وكيفيات تكوين القابض ونموذج شهادة المهنية للقابض، يحددها قرار من قبل الوزير.
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