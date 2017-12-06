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06/12/2017 10:48:00

78 ألف مكتتب "عدل" يختارون سكناتهم غدا


أعلنت وزارة السكن أنه سيتم فتح موقع وكالة "عدل" 2013  غدا الخميس 07 ديسمبر 2017 ابتداء من الساعة التاسعة  صباحا لفائدة بعض مكتتبي "عدل" 2  للبدء في عملية اختيار المواقع السكنية. وقال بيان للوزارة إن العملية تخص 78 ألف مكتتب عبر 34 ولاية، وتستحوذ الجزائر العاصمة على حصة مقدرة بـ 18 ألف مكتتب ستمنح لهم إمكانية اختيار مواقعهم، كما تعلم الوزارة جميع المكتتبين أن الموقع سيبقى مفتوحا إلى غاية انتهاء اختيار أخر مكتتب لموقعه، دون وضع وقت محدد. وقالت إن التوجيه سيكون وفقا لمقاييس معينة وذلك بعد دراسة الملفات من طرف وكالة "عدل". وصرحت أن كل المكتتبين غير المبرمجين في هذه العملية ستكون لهم فرصة اختيار مواقعهم في عمليات أخرى في أجال لاحقة. وسبق لبعض مكتتي "عدل" 2 أن اختاروا مواقع سكناتهم شهر ديسمبر من العام الفارط.

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