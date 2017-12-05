

قايد صالح يدشن السّفينة الشّراعية المدرسة “الملاح” اليوم بغرض متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات البحرية الرامي إلى ترقية وتحديث وعصرنة قدرات الأسطول البحري، قام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني،



القضاء على 93 مفرغة عشوائية بالعاصمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص وهو ما تحرص عليه ذات



توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 04 ديسمبر الجاري، خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5، ضُبط لديهم ثلاثة (03) أسلحة نارية.



بن غبريط: التلاميذ دون المستوى بسبب ضعف الأساتذة كدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لمرافقة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين، وجاء هذا خلال الندوة التي عقدتها بن غبريط ،أمس،



زيتوني: نحن لا نتسول الاعتذار ..والإعتراف بالجرائم مطلب شرعي أعرب وزير المجاهدين ،الطيب زيتوني، أمس، عن أمله في أن تساهم زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للجزائر ،غدا الأربعاء، في تسوية الملفات العالقة الخاصة بالذاكرة



حي النوادر بتيسمسيلت يهتز لبشاعة ارتكاب جريمة نكراء اهتز حي النوادر ببلدية تيسمسيلت مساء هذا الاثنين على واقع جريمة نكراء ارهبت سكان الحي ، وقائع الجريمة كما افادت به خلية الاعلام والاتصال بمحافظة



عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه رسميا رئيس المجلس البلدي للجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، بحزب جبهة التحرير الوطني.وأبرز بطاش، في كلمة له على هامش عملية التنصيب الرسمية التي اشرف عليها



تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس اليمني الأسبق على عبدالله صالح كشفت فضائية «سكاي نيوز عربية» تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس اليمني الأسبق على عبدالله صالح، لافتة إلى أنه قتل في بلدة سنحان قرب صنعاء خلال



مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح أعلنت مصادر مقربة من عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اليوم الاثنين مقتل هذا الاخير. وذكرت قناة (فرانس 24) أن مصدرا مقربا من