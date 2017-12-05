توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 04 ديسمبر الجاري، خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5، ضُبط لديهم ثلاثة (03) أسلحة نارية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات ببرج بوعريريج/ن.ع.5، ضُبط لديهما (4.5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط حراس الحدود أربع (04) بنادق صيد بتبسة/ن.ع.5. ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، تسعة (09) منقبين وضبطت (03) مركبات رباعية الدفع و(4200) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب و(6,6) قناطير من المواد الغذائية موجّهة للتهريب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، مهرب وحجزوا (10500) علبة سجائر. كما تم توقيف (60) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وأدرار وبشار وغرداية وورقلة.
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