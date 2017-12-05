بن غبريط: التلاميذ دون المستوى بسبب ضعف الأساتذة





كدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لمرافقة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين، وجاء هذا خلال الندوة التي عقدتها بن غبريط ،أمس، أين استعرضت مخطط التكوين الوطني في قطاع التربية /2017، وحملت وزيرة التربية الوطنية الأساتذة مسؤولية ضعف مستوي التلاميذ خاصة في مادة الرياضيات والفهم المكتوب، معترفة بضعف التلميذ بصفة عامة في الجزائر مقارنة مع نظرائهم في العالم، مؤكدة على ضرورة تكوين الأساتذة والمفتشين وإعداد مرجعية عامة للأسلاك العاملة في القطاع من أجل تفادي الخلط في المهام وتوضيح الأحكام والتنظيمات التي تخص كل عامل، مشددة على ضرورة تحسين نوعية التعليم الممنوح لتلاميذ من خلال تحسين تكوين الأساتذة التي أكدت ضعف مستواهم و عدم قدرتهم على نقل المعلومات للتلاميذ. وأوضحت الوزيرة أن مصالحها وضعت مخطط لتكوين الأساتذة استندت في أساسها على إحصاء الأخطاء المترشحين في الامتحانات الرسمية والذي تم في 21 ولاية عن طريق مراكز الدراسات جامعية جزائرية.

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