حي النوادر بتيسمسيلت يهتز لبشاعة ارتكاب جريمة نكراء
اهتز حي النوادر ببلدية تيسمسيلت مساء هذا الاثنين على واقع جريمة نكراء ارهبت سكان الحي ، وقائع الجريمة كما افادت به خلية الاعلام والاتصال بمحافظة شرطة تيسمسيلت انه في حدود الساعة الخامسة مساء اليوم تمكن الجاني المدعو " ن.." والبالغ من العمر 16 سنة والمقيم بحي 170 سكن تيسمسيلت من طعن صديقه البالغ من العمر 19 سنة المدعو "ن"والمقيم بحي 240 سكن بأربع طعنات على مستوى الصدر والبطن . الضحية نقل الى المستشفى الولائي على جناح السرعة إلا انه لفظ انفاسه الاخيرة بعد 20 دقيقة من وصوله الى قاعة الاستعجالات الطبية . وتفيد ذات المصادر ان الجاني القي عليه القبض مع استرجاع السلاح الابيض والتحقيق لازال جاريا الى غاية الساعة ما علمنا ان اشياء تافهة الحقت الى ارتكاب جريمة القتل لا تتعدى السب والشتم بين الاصدقاء
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