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04/12/2017 17:18:00

عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه


رسميا رئيس المجلس البلدي للجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، بحزب جبهة التحرير الوطني.وأبرز بطاش، في كلمة له على هامش عملية التنصيب الرسمية التي اشرف عليها والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، بأنه ورفقة المنتخبين الـ 16 لقائمة لؤلؤة الجزائر، قرروا الانضمام إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وفاءا لرئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. للتذكير، فقد خاض عبد الحكيم بطاش معترك المحليات، ضمن قائمة حرة وتمكن من تحقيق فوز ا ساحقا 

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