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04/12/2017 16:05:00

تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس اليمني الأسبق على عبدالله صالح


كشفت فضائية «سكاي نيوز عربية» تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس اليمني الأسبق على عبدالله صالح، لافتة إلى أنه قتل في بلدة سنحان قرب صنعاء خلال وجوده مع قيادات من حزبه.وأوضحت القناة في نبأ عاجل منذ قليل، أن صالح تمت ملاحقته من قبل 20 سيارة عسكرية، حيث تم إنزاله من سيارته حيا وجرى اغتياله، وإطلاق مخازن رصاص على جثتة.وبحسب القناة، اغتالت ميليشيات الحوثي "صالح" بدم بارد، مؤكدة أن الأوامر بذلك صدرت من صعدة.

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