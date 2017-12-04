مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح
أعلنت مصادر مقربة من عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اليوم الاثنين مقتل هذا الاخير. وذكرت قناة (فرانس 24) أن مصدرا مقربا من عائلة الرئيس اليمني السابق أكد اليوم مقتل علي عبد الله صالح دون ذكر مزيد من التفاصيل. ومن جهتها أعلنت ما تسمى بوزارة الداخلية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المتمردة في اليمن اليوم مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وبثت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة المتمردة في اليمن, بيانا منسوبا لـ"وزارة الداخلية" أكدت فيه مقتل الرئيس السابق صالح دون أن توضح الجماعة تفاصيل عن مقتله. وتخوض قوات تابعة لصالح والحوثيين معارك منذ يوم الأربعاء الماضي في العاصمة صنعاء, فيما سيطر الحوثيون اليوم على منزل على عبد الله صالح في شارع صخر وسط العاصمة, حسب تقارير للمتمردين الحوثيين.
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