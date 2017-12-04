إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات الأمنية بأدرار
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، صباح اليوم 04 ديسمبر 2017، للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر بكل من " م. عثمان" و"أ. علي"، اللذان كان بحوزتهما رشاش (01) من نوع FMPK مع ماسورة ومخزن وصندوق أشرطة للذخيرة، وبندقية (01) تكرارية و(04) مخازن ذخيرة خاصة برشاش ثقيل من نوع ديكتاريوف و(05) أجهزة اتصال لاسلكية بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ (3225) طلقة. تندرج هذه النتائج النوعية في سياق الجهود الحثيثة للجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن لاجتثاث آفة الارهاب من بلادنا وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الجزائر.
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