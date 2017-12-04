3 آلاف جزائري بوضع غير قانوني في السعودية
أحصت السلطات السعودية أكثر من 3000 جزائري يوجدون في وضع غير قانوني بالبلاد سنة 2017، ليشكلوا بذلك 4 بالمائة من مجموع الأجانب الذين يعيشون بشكل غير شرعي في المملكة. وقالت وزارة الداخلية السعودية إنّ 570758 شخصا أجنبيا من 140 بلدا مدعوون لمغادرة الأراضي السعودية قبل الفاتح من جانفي 2018، ويهدف هذا الإجراء للتقليل من عدد العمال الأجانب الذين لا يملكون تصاريح عمل رسمي من سلطات البلاد، وأفادت الوزارة أنّ جزءا من الـ 3000 جزائري قد غادروا فعلا، فيما ينتظر الباقون انهاء اجراءات السفر وإعادة إصدار الجوازات. وكشف القنصل العام الجزائري في السعودية، عبد القادر قاسمي الحسني لصحيفة عكاظ السعودية في شهر نوفمبر أنّ 9800 مواطن جزائري يعيشون في المملكة بصفة قانونية ويعملون بمهن عدّة في قطاعات التعليم العالي والطب والتكنولوجيا، إضافة إلى الميدان الرياضي كمدربين.
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