صالون افتراضي للدراسة بفرنسا
كشف المعهد الثقافي الفرنسي عن تنظيم الدورة الثانية من الصالون الافتراضي للدراسة في فرنسا، ما بين يومي الخميس 07 ديسمبر والجمعة 08 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. وحسب بيان المعهد الثقافي الفرنسي يمكن للطلبة الجزائريين من طرح أسئلتهم، حيث ستجيب 30 مؤسسة من التعليم العالي في فرنسا على أسئلة الطلبة مدة يومين مباشرة على الانترنيت.ويهدف هذا الصالون الافتراضي الموجه للطلبة الجزائريين الراغبين في الحصول على فرصة مواصلة الدراسة في جامعة أو معهد عالي فرنسي لمدهم بمختلف المعلومات عن الدراسات الجامعية بفرنسا وكذا كافة التفاصيل حول الاجراءات الادارية.
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