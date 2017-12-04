وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدالية: برنامج وطني للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة





أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية، على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج وطني يكفل لهم الحماية و المتابعة، حيث تحتفل هذه الشريحة في الجزائر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وسط بعض المكتسبات المحققة. وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم طرح طبعة أولى لقاموس خاص بلغة الإشارة لمساعدة هذه الفئة على الإدماج في مختلف مناحي الحياة و سيوزع القاموس في كل المراكز ، قائلة إن هذه الطبعة ستحسن و تعزز و تحين في الطبعات المقبلة. وأكد الأمين العام لجمعية المعاقين بسعيدة،زواوي جفال، أن الفئة المعاقة كل سنة تنتظر التغيير لكن الأوضاع بقيت كما هي مشاكلها لم تحل على كل المستويات، مشيرا إلى أن التكفل موجود في القانون لكن في التطبيق لم تجسد الاحتياجات. ومن جهته قال رئيس النادي الرياضي الهاوي للصم البكم بولاية سعيدة عامر حشماوي إن الرياضيين يشاركون في البطولات بإمكانياتهم الخاصة.

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