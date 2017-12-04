الاتحاد الإفريقي يعيّن الجزائر منسّقا لمحاربة الإرهاب
اختار الاتحاد الإفريقيّ الجزائر كمنسّق لاستراتيجيته في مكافحة الإرهاب، حيث عيّن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتولّي هذه المهمة في إعلان رسمي صدر في أبيدجان بساحل العاج يوم الخميس. وأكد فقي أنّ الاختيار وقع على الجزائر بفضل "تجربتها الرائدة" في هذا المجال، إلى جانب سياستها الناجعة في محاربة التطرف، مضيفا أنّه "يمكن لجميع الدول الإفريقية أن تتّبع الخبرة الجزائرية في الحرب ضدّ الإرهاب".كما هنأ الدبلوماسي الإفريقي الجزائر ورئيسها بوتفليقة لجهودهم في التنسيق مع دول القارة السمراء في ردع ومحاربة ظاهرة الإرهاب.
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