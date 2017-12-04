الاتحاد الإفريقي يعيّن الجزائر منسّقا لمحاربة الإرهاب



تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس اليمني الأسبق على عبدالله صالح كشفت فضائية «سكاي نيوز عربية» تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس اليمني الأسبق على عبدالله صالح، لافتة إلى أنه قتل في بلدة سنحان قرب صنعاء خلال



مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح أعلنت مصادر مقربة من عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اليوم الاثنين مقتل هذا الاخير. وذكرت قناة (فرانس 24) أن مصدرا مقربا من



إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات الأمنية بأدرار في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، صباح اليوم 04 ديسمبر 2017، للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار



قسنطينة: افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للمالوف.. اليوم سيكون الجمهور القسنطيني من عشاق الطرب الأصيل على موعد بداية من مساء اليوم مع انطلاق فعاليات المهرجان الثقافي الدولي للمالوف في طبعته العاشرة ليدوم 4



أوباما ينتقد ترامب والرجال وجه الرئيس الاميركي السابق ،باراك أوباما،انتقادا جديدا لخلفه دونالد ترامب حول اتفاق باريس للمناخ خلال لقاء مع قادة في مجالات الاعلام والمال والصناعة في العاصمة



بوعزقي: "بسكرة" أصبحت مرجعية في الإنتاج الفلاحي أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي ، ببسكرة بأن هذه الولاية التي تقع في جنوب البلاد أصبحت "مرجعية في



3 آلاف جزائري بوضع غير قانوني في السعودية أحصت السلطات السعودية أكثر من 3000 جزائري يوجدون في وضع غير قانوني بالبلاد سنة 2017، ليشكلوا بذلك 4 بالمائة من مجموع الأجانب الذين يعيشون بشكل



صالون افتراضي للدراسة بفرنسا كشف المعهد الثقافي الفرنسي عن تنظيم الدورة الثانية من الصالون الافتراضي للدراسة في فرنسا، ما بين يومي الخميس 07 ديسمبر والجمعة 08 ديسمبر من الساعة



وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدالية: برنامج وطني للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية، على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج وطني يكفل لهم الحماية و المتابعة، حيث تحتفل