عرض ومناقشة قانون المالية يوم 10 ديسمبر 2017





عقدت هيئة التنسيق لمجلس الأمة يوم أمس الأحد، اجتماعا تحت رئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة. وقد قرَّر أعضاء الهيئة استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد 10 ديسمبر لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية، وستتواصل المناقشة والاستماع لرد السيد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة الأعضاء يوم الإثنين 11 ديسمبر. ثم تخصص جلسة يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، لعرض مشروع قانون المالية للمصادقة.

كما تبادل أعضاء هيئة التنسيق الرؤى ووجهات النظر حول مشروع ميزانية التسيير لمجلس الأمة لسنة 2018، وتمَّ تبليغ أعضاء الهيئة بمجمل التحضيرات العملية المتعلقة بتخليد الذكرى العشرون (20) لتأسيس مجلس الأمة، والتي ستكون تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وقد سبق اجتماع هيئة التنسيق لمجلس الأمة، اجتماع مكتب المجلس برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، والاجتماع التشاوري للسيد رئيس المجلس مع السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، وذلك بخصوص برمجة وسير الأشغال المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، و عرض مشروع ميزانية المجلس الأمة لسنة 2018.

هذا، وقد قرَّرَ مكتب مجلس الأمة التصريح بحالة شغور مقعد السيد عبد الكريم سليماني، العضو المنتخب في مجلس الأمة عن ولاية بومرداس، وذلك بسبب الوفاة.

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