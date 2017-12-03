ضبط 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف 16 مهربا بتمنراست





في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 03 ديسمبر 2017 ببشار الناحية العسكرية الثالثة ، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير و(16,4) كيلوغرام، فيما حجزت مفارز أخرى، يوم 02 ديسمبر 2017، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود (147,5) كيلوغرام من نفس المادة، خلال عمليتين منفصلتين بتلمسان الناحية العسكرية الثانية .

في سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست الناحية العسكرية السادسة، (16) مهربا وحجزت (07) شاحنات ومركبة رباعية الدفع و(16530) لتر من الوقود و(05) مطارق ضغط و(05) مولدات كهربائية، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني بباتنة الناحية العسكرية الختامية ، (18) سلاحا ناريا تقليدي الصنع و(830) خرطوشة من مختلف العيارات ومعدات لصناعة الذخيرة إضافة إلى مواد متفجرة. من جهة أخرى، تم توقيف (31) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وورقلة وعين صالح.

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