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03/12/2017 11:55:00

بن غبريط: الأطلس المدرسي سيخضع لتقييم خبراء أجانب


أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة أن التصميم الأولي للأطلس المدرسي الجزائري سيخضع لتقييم ومناقشة خبراء أجانب ابتداء من اليوم للنظر في مدى مطابقته  للمعايير الدولية قبل الشروع في استعماله سنة 2018 .  وأوضحت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية للورشة الدولية الثانية حول إعداد  "الأطلس المدرسي الجزائري"  أن "التصميم الأولي والنموذج المصغر للأطلس المدرسي الجزائري سيتم عرضه على مدار يومين على خبراء أجانب حاضرين في أشغال هذه الندوة " ليكون محل  "تقييم ومناقشة "من طرفهم. و حضر هذه الندوة خبراء قدموا من المجر وسويسرا وألمانيا وهولندا، وسيقومون بدورهم بعرض تجربتهم الطويلة في إعداد الأطلس والخرائط المدرسية، ونظمت من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية . وكانت وزارة التربية قد قررت أعداد أطلس للطورين المتوسط و الثانوي باللغتين الوطنية والأجنبية وأطلس مبسط خاص بالطور الابتدائي، تكون جاهزة في الدخول  المدرسي 2018 ـ2019.  وأبرزت الوزيرة أن اللجوء إلى إعداد أطلس وطني من شأنه الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلاد الثقافية واللغوية والتاريخية والسياسية والبيئية، كما سيتم  مراعاة التغيرات السياسية الدولية لاسيما من حيث تحديد الحدود بين الدول وتسميات بعض الدول.   هذا وأشارت بن غبريط إلى أن مبادرات سابقة قامت بها دور النشر الوطنية عمومية و خاصة لإعداد أطلس الجزائر إلا أن" هذه المبادرات لم ترق لمستوى تطلعاتنا". 

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