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03/12/2017 11:18:00

طمار يأمر بتسريع إنجاز مشاريع السكن


أمر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، بالإسراع في إنجاز مختلف مشاريع السكن التي تم الانطلاق فيها. ووجّه الوزير خلال زيارة تفقدية قادته رفقة وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى خميس خشنة بولاية بومرداس، تعليمات شديدة اللّهجة للمدير الولائي للسكن مضيفا بالقول: “من الآن فصاعدا لا أريد سماع كلمة في طور الإنجاز”، موضحا أنّ الحكومة والوزارة، عملت ما في وسعها لتوفير المبالغ المالية اللازمة رغم الأزمة الإقتصادية، “إلا أن المشاريع لا زالت معطلة وهو أمر غير مقبول”.  وتناول وزير السكن المشاكل والعراقيل الّتي واجهتها صيغة الترقوي العمومي منذ إنطلاقها قبل 5 سنوات، مؤكد بأنّ الوزارة عملت على تحييد هذه العراقيل تحضيرا لإعادة إطلاقها بداية من سنة 2018. للإشارة، فقد أشرف الوزير طمار رفقة وزيرة التربية نورية بن غبريط على تفقد مشاريع إنجاز ما مجموعه 3700 مسكن إضافة إلى ابتدائية وإكمالية وثانوية بدائرة خميس خشنة بولاية بومرداس.

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