الرئيس يشيد بمستوى العلاقات المتميزة بين الجزائر والإمارات





نوه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،في برقية تهنئة بعث بها لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، بالمستوى "المتميز" الذي بلغته العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة والميادين, مؤكدا حرصه على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بها الى "أفق أرحب". وجاء في برقية الرئيس قوله: "يسعدني ايما سعادة ودولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل بالذكري السادسة والأربعين لعيدها الوطني المجيد، أن أعرب لكم ولكافة ابناء الشعب الإماراتي الشقيق، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي عن أحر التهاني وأصدق التمنيات، سائلا الله عز وجل أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية والهناء وأن يحقق لشعبكم اطراد الرقي والازدهار، في ظل قيادتكم السديدة الرشيدة". وواصل الرئيس في برقيته قائلا: "كيف لا أشاطركم أفراحكم بهذا العيد وأنا كلما سطعت شمسه في سماء الإمارات يلوح منها شعاع في نفسي فيشركني كواحد منكم تغمره البهجة بما يتحقق كل عام على يدكم من نمو متصاعد وازدهار متزايد وتطور متنام بوّأ الإمارات مكانة سامية بين الأمم، وجعلها مبعث فخر وعز للشعب الإماراتي الحبيب، بل وللأمتين العربية والإسلامية. ولا عجب في ذلك ،ونحن نعلم أن دولة أرسى أسسها حكيم العرب الوالد الشيخ زايد رحمة الله عليه, لن تكون إلا كذلك الشيخ زايد الذي يتمثله كل عربي حيّا أمامه, يحتاج إلى حكمته وحنكته وتبصره وإلى تجاربه العميقة ونصائحه النفيسة، في هذا الزمن الصعب".واستطرد الرئيس بوتفليقة: "وإنها لسانحة أغتنمها لأنوه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الجزائرية الإماراتية على كافة الأصعدة والميادين، مما يجعلنا نحرص على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أفق أرحب، بما يحقق تطلعات شعبينا الشقيقين للمزيد من التقدم والنماء".وخلص رئيس الجمهورية الى القول: "وإذ أجدد لكم تهانينا الخالصة، أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يبقيكم ذخرا للشعب الإماراتي وأمتينا العربية والإسلامية".

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