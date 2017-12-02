حجز 780000 وحدة مفرقعات بالعاصمة
في إطار محاربة الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية حفاظا على الصحة العمومية وحماية للأشخاص والممتلكات، تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من خلال المخطط الأمني الذي وضع بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف من القيام بعدة تدخلات نوعية لمحاربة هذه الظاهرة، حيت تم تسجيل 190 قضية بخصوص البيع غير الشرعي للألعاب النارية والمفرقعات أفضت إلى إيقاف 221 شخص مع حجز سبعة مئة وثمانون ألف (780000) وحدة مفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام. بعد استكمال الإجراءات القانونية، أحيلت الملفات القضائية على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
عدد القراءات 38 مرة | قراءات اليوم 2 مرة
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك