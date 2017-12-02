كشفت وتدمير مخبأ للإرهابيين بالبليدة
في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 ديسمبر2017، مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بالبليدة/ ن.ع.1.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، تاجري مخدرات ضُبط لديهما (22,03) كيلوغرام من الكيف المعالج ببسكرة/ن.ع.4 وعين قزام/ن.ع.6، في حين تم حجز (3600) خرطوشة عيار12 و16 ملم بتبسة/ن.ع.5، و(19848) قرص مهلوس وشاحنة مُحملة بـ(1,08) طن من المواد الغذائية ببرج باجي مختار/ن.ع.6 و(06) قناطير من مادة التبغ بسكرة/ن.ع.4.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (27) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست وبرج باجي مختار وغرداية.
عدد القراءات 31 مرة | قراءات اليوم 1 مرة
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك