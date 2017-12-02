حجـــــــــار: 2018 ستكون دون ورق





أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, طاهر حجار بالجزائر العاصمة أن السنة الجامعية المقبلة ستكون "سنة دون ورق", حيث سيتم الاعتماد كليا على الإعلام الآلي في كل ما يتصل بالتسجيلات والخدمات الجامعية ومجالات المحاسبة والمالية.وأجاب وزير التعليم العالي على انشغال للنائب عن حركة البناء الوطني سليم شنين, في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني, خصصت للرد على الأسئلة الشفهية, تمحور حول عدد من "الاختلالات" التي شهدها الدخول الجامعي لهذه السنة, موضحا أن سنة 2018 ستكون "سنة 0 ورق", بحيث ستتم كل العمليات الخاصة بالتسجيلات الجامعية اعتمادا على "برنامج إعلامي مدمج" سيتم فيه دمج كل ما يتعلق بالقطاع على غرار مسارات التوظيف و المحاسبة والمالية والجرد وغيرها. وحول التساؤلات التي أعرب عنها ذات النائب حول ما وصفه بـ "إصرار الوزارة على الاعتماد على المركزية عكس ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي يركز على نبذها في التسيير", فند الوزير ذلك, مضيفا بالقول "إذا كانت المركزية التي تتحدث عنها تتعلق بعملية التسجيل, فإنه من الضروري التذكير بأن الطريقة المتبعة حاليا ليست بجديدة , حيث كان قد شرع فيها سنة 1992 مع إدخال بعض التحسينات عليها سنويا". وأوضح حجار أن الشيء الوحيد الممركز هو قاعدة المعطيات التي تستخدمها الوزارة و التي يوجد مقرها بولاية الأغواط, و ذلك اعتمادا على الأرضية الإلكترونية الخاصة بوزارتي الداخلية التي تستخدمها لإعداد جوازات السفر و بطاقات التعريف الرقمية بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية، وقال:"نحن نستخدم المعطيات المتوفرة على مستوى وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالبيانات الإدارية الخاصة بالطلبة الجامعيين من صور و معلومات شخصية كالسن والاسم واللقب وغيرها, وكذا وزارة التربية فيما يتعلق بمسارهم الدراسي", مدرجا هذه الخطوة في إطار متابعة المسار المنتهج منذ سنوات بهدف الوصول إلى الحكومة الإلكترونية.و حول انشغال آخر يتعلق بوجود حالات لطلبة جامعيين جدد حرموا من التسجيل في تخصصات معنية رغم توفرهم على كافة الشروط المحددة, نفى حجار كل ذلك, مشيرا إلى أن "الحالة الوحيدة التي قد يتم فيها عدم تلبية رغبة الطلبة الجامعيين رغم تمتعهم بكل الشروط المنصوص عليها هي المدرسة العليا للأساتذة التي يتم تحديد عدد الملتحقين بها بناء على الاحتياجات التي تبديها وزارة التربية الوطنية و التي تم الإعلان عنها إلى غاية سنة 2035".

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