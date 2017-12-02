تنصيب رئيس بلدية "تيسمسيلت" ..غدا
استنادا لما ورد من معلومات تأكد رسميا أنه سيتم صبيحة غدا الأحد تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية " تيسمسيلت عاصمة الولاية " . وستكون أول بلدية على مستوى بلديات الولاية تيسمسيلت ينصب رئيس مجلسها الشعبي وهذا بحضور السلطات المحلية للولاية ولا يستبعد أن يشرف والي الولاية على عملية التنصيب بمقر البلدية .للإشارة الرئيس المنتخب المدعو حملة عبد الرحمان من شباب بلدية تيسمسيلت صيدلي المهنة افلاني التوجه تحصل على تسعة مقاعد وحسب المعلومات المتسربة إلينا أنه يسعى في مشاورات سرية لتشكيل تحالف صلب يغير ما يجب تغييره في الوقت الراهن والدفع بوتيرة التنمية الى الامام .وحسب المعلومات لم يطرأ أي تغيير الكل ينتظر ما بعد التنصيب .
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