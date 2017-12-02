

عز الدين ميهوبي، يؤكد: "على المجتمع المدني الاندماج في عملية الحفاظ على التراث وحمايته من التلف والسرقة" دعا وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أول أمس، بالجزائر العاصمة المجتمع المدني للمساهمة في التعريف والتحسيس بأهمية حفظ التراث والمشاركة في الجهد المبذول من أجل



حجز 780000 وحدة مفرقعات بالعاصمة في إطار محاربة الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية حفاظا على الصحة العمومية وحماية للأشخاص والممتلكات، تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من خلال المخطط



الرئيس الأمريكي يرد بحدة على رئيسة وزراء بريطانيا بدت المملكة المتحدة في صدمة أمس الخميس بعد رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحاد على انتقادات رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإعادة نشره أشرطة فيديو على



«أوبك» وشركاؤها يتفقون على تمديد تخفيضات انتاج النفط اتفقت منظمة الدول المُصَدَّرة للنفط «أوبك» ومنتجو النفط غير الأعضاء في المنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، أول أمس، على تمديد تخفيضات انتاج النفط حتى نهاية 2018،



كشفت وتدمير مخبأ للإرهابيين بالبليدة في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 ديسمبر2017، مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بالبليدة/ ن.ع.1. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،



حجـــــــــار: 2018 ستكون دون ورق أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, طاهر حجار بالجزائر العاصمة أن السنة الجامعية المقبلة ستكون "سنة دون ورق", حيث سيتم الاعتماد كليا على الإعلام الآلي



تنصيب رئيس بلدية "تيسمسيلت" ..غدا استنادا لما ورد من معلومات تأكد رسميا أنه سيتم صبيحة غدا الأحد تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية " تيسمسيلت عاصمة الولاية " . وستكون أول



مصيطفى: عدد الفقراء بالجزائر سيقفز إلى 1.5 مليون في 2030 أكد كاتب الدولة الأسبق للاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أن خارطة العمل الخيري والتطوعي في الجزائر ستشهد خلال السنوات القليلة القادمة تحولا مهما في غير صالح



والي تيسمسيلت ينصب رئيس المجلس الشعبي الولائي قام عبد القادر بن مسعود والي ولاية تيسمسيلت، أول أمس، بقاعة الإجتماعات لمقر الولاية، على مراسيم التنصيب الرسمي لجبانة مصطفى، كرئيس منتخب جديد للمجلس الشعبي