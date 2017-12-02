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02/12/2017 11:33:00

والي تيسمسيلت ينصب رئيس المجلس الشعبي الولائي


قام عبد القادر بن مسعود والي ولاية تيسمسيلت، أول أمس، بقاعة الإجتماعات لمقر الولاية، على مراسيم التنصيب الرسمي لجبانة مصطفى، كرئيس منتخب جديد للمجلس الشعبي الولائي للعهدة 2017-2022. وتم التنصيب بحضور نواب البرلمان بغرفته وأعضاء لجنة الأمن الولائية والسادة رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين وممثلين عن المجتمع المدني . والي الولاية  أكد في كلمته أمام التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الولائي المشكل من جبهة التحرير الوطني  والتجمع الوطني الديمقراطي الذي تغيب اعضاؤه عن فعاليات التنصيب  كما حضر تحالف تاج أخيرا حزب جبهة المستقبل  وأكد والي الولاية  على ضرورة ترك الحسابات السياسية الضيقة خارج قبة المجلس والتفرغ كليا لقضايا التنمية المحلية للارتقاء بها إلى مستوى تطلعات مواطني الولاية، مشيرا إلى  أن القاسم المشترك بيننا هو العمل ومن جهته قال رئيس المجلس الشعبي الولائي الجديد  جبان مصطفى أنه  سيكون  في  الوعد  الذي توعد به المواطنين وانه  سيعمل بكل ما في وسعه مع اعوانه لصالح الولاية   من اشمال الى الجنوب كما  تعهد بإعادة الحركية  وإعطاء نفس جديد للتنمية مؤكدا انه سيكون اليد  التي تكمل الأخرى في خدمة الولاية  .

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