"أبوس" تدعو لمقاطعة المخابز التي رفعت الأسعار





دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، أمس، المواطنين لمقاطعة المخابز التي رفعت تسعيرة الخبز إلى 15 دج إلى غاية يوم الأحد. وقالت المنظمة في بيان نُشر على صفحتها الرسمية على فايسبوك " تطالب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مقاطعة المخابز التي رفعت التسعيرة إلى 15دج إلى غاية اليوم الأحد " منوهة بأن هذا الإجراء يأتي رغم تأييدها لمطالب أصحاب المخابز المشروعة. وحذرت المنظمة من أن هذه الزيادة "عملية مدروسة حتى يتقبل المستهلك ذلك" ، مشددة على المواطنين الإبلاغ عن عناوين المخابز المعنية بالمخالفة " حتى لا يكون الأمر تحصيل حاصل"، كما طالبت المنظمة وزارة التجارة بفتح الملف بداية الأسبوع بصفة استعجاليه حتى "يأخذ كل ذي حق حقه" على حد قولها. هذا وروج خبازون في العديد من الولايات على مواقع التواصل الإجتماعي، لرفع سعر الخبز إلى 15 دج، ورغم دعم الحكومة لمادة الفرينة وتقنين سعر الخبز، وهو ما أحدث سخط وسط المواطنين.

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