والي الشلف يشدد اللهجة مع المقاولات المتقاعسة والمسؤولين المتخاذلين





هدد والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور ،المقاولات المتقاعسة والمسؤولين المتخاذلين في المراقبة الدورية بخصوص إنجاز المشاريع وخاصة منها المتأخرة ، أين أشار والي الولاية أمام كل الهيئات الرسمية والمقاولات ،بضرورة التحلي باحترام الآجال المحددة واحترام تقنيات الإنجاز ، حيث كان هذا من خلال وقفه على مجمل المشاريع التنموية في الزيارة العملية التي قام بها نهاية الأسبوع إلى دائرة عين امران رفقة الجهاز التنفيذي والمنتخبين . حيث ،هدد الوالي بسحب المشاريع من المقاولات المتأخرة في إتمام المشاريع أو التي ليس لها قدرة على إنجاز المشاريع ،كما هدد بسحب العقار من المرقين المتحصلين على المشاريع والخاصة بالمشاريع التربوية في إطار الاستثمار و اتخاذ إجراءات بشأن ذلك ، كما طالب الوالي بإحصاء جميع المشاريع السكنية من صيغة الترقوي المدعم المتعطلة و العمل على رفع جميع التحفظات المتسببة في عدم انطلاقها مع إجبار المرقين على احترام دفتر الشروط الخاص بالعملية.

الوالي يتفقد 12 مشروع ببلديتي عين أمران والهرانفة

أين وقف والي الولاية ببلدية عين أمران على 06 نقاط مهمة تخص قطاع السكن ،التربية ،الطاقة والمناجم والصحة ،أين أستهل الوالي زيارته من منطقة قوفاف وتدشينه مشروع إنجاز الربط بالغاز الطبيعي بذات المنطقة لفائدة 24 مسكن ،أين رصد له غلاف مالي يقدر أكثر من 27 مليون دينار جزائري ،منها 75 بالمائة من مساهمة الجكومة و 25 بالمئة من مساهمة المستفيد،طول الشبكة 08 كلم. النقطة الثانية كانت نحو معاينة إنجاز مشروع ثانوية جديدة بوسط مدينة عين أمران ، معاينة مشروع 120 مسكن اجتماعي ،كما عاين المسؤول الأول عن الولاية مشروع محطة نقل المسافرين والتي جاوزت بها نسبة الأشغال 70 بالمئة ،كما وقف أيضا على مشروع إنجاز 50 وحدة سكنية ذات صيغة ترقوي مدعم ،بعدها تنقل الوفد الولائي إلى الجهة الجنوبية من مدينة عين امران ومعاينة مشروع إنجاز مستشفى 60 سرير والذي عرف تأخرا كبيرا يزيد عن 09 سنوات كاملة وختم الوالي زيارته إلى بلدية عين أمران من الزاوية القرآنية والمعروفة بزاوية البوشعيبي ،حيث كان عدد من الشيوخ والأئمة في استقباله ،أين وجه تحفيزات معنوية للشيوخ ومدير الشؤون الدينية على نشاط هذا الصرح الديني. كما وقف الوفد الولائي على 05 نقاط ،ببلدية الهرانفة ،واستهلت الزيارة بزيارة مشروع ربط بلدية الهرانفة مركز ،حي الأبطال ،حي الخنانسة بالغاز الطبيعي والمقدر ب 1497 مسكن.كما قام الوفد الولائي بمعاينة مدرسة الشهيد مقران منور وأستمع إلى عرض مفصل عن هذه المؤسسة ،فيما كانت النقطة الثالثة من برنامج الزيارة ،الوقوف على مشروع إنجاز برنامج 80 مسكن اجتماعي إيجاري ،وواصل عبد الله بن منصور نشاطه بتدشين قاعة العلاج المستحسنين مع مسكنين وظيفيين ،فيما ختمت الزيارة العملية للمسؤول التنفيذي الأول إلى دائرة عين أمران بزيارته ثانوية زوبيعية الشارف .

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