الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/10/2017 11:17:00

والي الشلف يشدد اللهجة مع المقاولات المتقاعسة والمسؤولين المتخاذلين


هدد والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور ،المقاولات المتقاعسة والمسؤولين المتخاذلين في المراقبة الدورية بخصوص إنجاز  المشاريع  وخاصة منها المتأخرة ،  أين أشار والي الولاية أمام كل الهيئات الرسمية والمقاولات ،بضرورة التحلي باحترام الآجال المحددة واحترام تقنيات الإنجاز ، حيث كان هذا من خلال وقفه على مجمل المشاريع التنموية في الزيارة العملية التي قام بها نهاية الأسبوع إلى دائرة عين امران رفقة الجهاز التنفيذي والمنتخبين . حيث ،هدد الوالي بسحب المشاريع من المقاولات المتأخرة في إتمام المشاريع أو التي ليس لها قدرة على إنجاز المشاريع ،كما هدد بسحب  العقار من المرقين المتحصلين على المشاريع  والخاصة بالمشاريع التربوية في إطار الاستثمار و اتخاذ إجراءات بشأن ذلك ، كما طالب الوالي  بإحصاء  جميع المشاريع السكنية من صيغة الترقوي المدعم المتعطلة و العمل على رفع جميع التحفظات المتسببة في عدم انطلاقها مع إجبار المرقين على احترام دفتر الشروط الخاص بالعملية.

الوالي يتفقد 12 مشروع ببلديتي عين أمران والهرانفة

أين وقف والي الولاية ببلدية عين أمران على 06 نقاط مهمة تخص قطاع السكن ،التربية ،الطاقة والمناجم والصحة ،أين أستهل الوالي زيارته من منطقة قوفاف وتدشينه مشروع إنجاز الربط بالغاز الطبيعي بذات المنطقة لفائدة 24 مسكن ،أين رصد له غلاف مالي يقدر أكثر من 27 مليون دينار جزائري ،منها 75 بالمائة من مساهمة الجكومة و 25 بالمئة من مساهمة المستفيد،طول الشبكة 08 كلم. النقطة الثانية كانت نحو معاينة إنجاز مشروع ثانوية جديدة بوسط مدينة عين أمران ، معاينة مشروع 120 مسكن اجتماعي ،كما عاين المسؤول الأول عن الولاية مشروع محطة نقل المسافرين والتي جاوزت بها نسبة الأشغال 70 بالمئة ،كما وقف أيضا على مشروع إنجاز 50 وحدة سكنية ذات صيغة ترقوي مدعم ،بعدها تنقل الوفد الولائي إلى الجهة الجنوبية من مدينة عين امران ومعاينة مشروع إنجاز مستشفى 60 سرير والذي عرف تأخرا كبيرا يزيد عن 09 سنوات كاملة وختم الوالي زيارته إلى بلدية عين أمران من الزاوية القرآنية والمعروفة بزاوية البوشعيبي ،حيث كان عدد من الشيوخ والأئمة في استقباله ،أين وجه تحفيزات معنوية للشيوخ ومدير الشؤون الدينية على نشاط هذا الصرح الديني. كما وقف الوفد الولائي على 05 نقاط ،ببلدية الهرانفة ،واستهلت الزيارة بزيارة مشروع ربط بلدية الهرانفة مركز ،حي الأبطال ،حي الخنانسة بالغاز الطبيعي والمقدر ب 1497 مسكن.كما قام الوفد الولائي بمعاينة مدرسة الشهيد مقران منور وأستمع إلى  عرض مفصل عن هذه المؤسسة ،فيما كانت النقطة الثالثة من برنامج الزيارة ،الوقوف على مشروع إنجاز برنامج 80 مسكن اجتماعي إيجاري ،وواصل عبد الله بن منصور نشاطه بتدشين قاعة العلاج المستحسنين مع مسكنين وظيفيين  ،فيما ختمت الزيارة العملية للمسؤول التنفيذي الأول إلى دائرة عين أمران بزيارته  ثانوية زوبيعية الشارف .

 

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لاسيما المحروقات الصخرية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد  بأرزيو (وهران) بأن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما  المحروقات الصخرية لأنه "لدينا قدرات في هذا
image

والي الشلف يشدد اللهجة مع المقاولات المتقاعسة والمسؤولين المتخاذلين

هدد والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور ،المقاولات المتقاعسة والمسؤولين المتخاذلين في المراقبة الدورية بخصوص إنجاز  المشاريع  وخاصة منها المتأخرة ،  أين أشار والي
image

أحمد نايت الحسين: رخصة السياقة البيومترية نهاية 2017

أعلن مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن توزيع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية سيتم قبل نهاية 2017,
image

"أبــــــوس" ترفع أكثر من 15 قضية مستعجلة لوزير التجارة

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك "أبوس"، أمس، أنها قامت برفع أكثر من 15 قضية ساعة في المجال الاستهلاكي خلال لقاءها بوزير التجارة والتي تفاعل معها
image

"الكناباست" يدعو إلى عقد جمعيات عامة تحسبا للاحتجاجات

جدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، تمسكه بمطالبه الأساسية وبالتزامه بقرارات التكتل النقابي، كاشفا أنه سيعقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة قبل
image

انطلاق المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية،صلاح الدين دحمون، أن تزامن المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية مع ضبط قوائم المترشحين لن يؤثر على العملية حيث سيتم إدراج كل
image

المدير العــــــــــــام المساعد لـ"كناص"، يكشف: أكثر من 76 ألف مخالفة لأرباب العمل

كشف المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،محي الدين واقنوني،، أمس، أن تحصيلات الصندوق بلغت 30 بالمائة خلال شهر أوت الماضي وهي نسبة
image

مقري ينتقد قرارات الحكومة، ويؤكد: الاستثمار في الغاز الصخري سيعمِّق الأزمة

انتقد الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم "حمس"، عبد الرزاق مقري، القرارات التي أعلن عنها الوزير الأول- أول أمس- بولاية وهران، وقال إن الحكومة رفضت الحلول
image

ضرورة إشراك المهنيين والجمعيات في مساعي حماية المستهلك و الحفاظ على القدرة الشرائية

أكد وزير التجارة السيد محمد بن مرادي اليوم الاثنين بالجزائر على "ضرورة إشراك المهنيين و كذا الجمعيات في المساعي  الرامية إلى حماية المستهلك و الحفاظ
image

"ليلة بيضاء 2017" بباريس تكريما لضحايا مجازر 17 اكتوبر 1961

دعا الفنانون الفرنسيون جان جيلار و نيكولا ريفي إلى المشاركة في "الليلة البيضاء 2017" التي تعتبر مشروعا للذكرة ينظم ليلة السبت المقبل تكريما للضحايا الجزائريين في مجازر 17 أكتوبر 1961.
قيم هذا المقال
0