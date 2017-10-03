"أبــــــوس" ترفع أكثر من 15 قضية مستعجلة لوزير التجارة





أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك "أبوس"، أمس، أنها قامت برفع أكثر من 15 قضية ساعة في المجال الاستهلاكي خلال لقاءها بوزير التجارة والتي تفاعل معها الأخير بالإيجاب. وأوضحت المنظمة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" بالقول:"..لقد وجدنا تشجيعا وترحيبا بنشاطات المنظمة على المستوى الوطني وكذلك نية لأجل تفعيل دور الجمعيات وجعلها شريكا هاما، ولقد استغلت المنظمة هذه الفرصة لرفع أكثر من 15 قضية ساعة في المجال الاستهلاكي تفاعل معها الوزير بالإيجاب"، وأضاف:"تم اليوم لقاء بين ممثلي L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومعالي وزير التجارة لتباحث وجهات النظر والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلاد و المستهلكين". وتطرقت المنظمة رفقة وزير التجارة إلى تنظيم سلسلة التوزيع للخضر والفواكه و وضع أكثر ضوابط لها، للحد من الارتفاع الحاد والفاحش والمتذبذب للأسعار، وكذا إعطاء التفاتة خاصة لسكان منطقة الجنوب للنظر في خصوصية مشاكلهم الاستهلاكية، وإعادة النظر وتحيين عدة مراسيم تنفيذية لا تتماشى و الواقع المعاش، بالإضافة إلى تشكيل مجلس وطني لحماية المستهلك له السلطة والحرية في اتخاذ القرارات على شاكلة ما هو معمول به في عدة بلدان ، وعدة قضايا أخرى هامة سيعلن عنها في حينها.

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