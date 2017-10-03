المدير العــــــــــــام المساعد لـ"كناص"، يكشف: أكثر من 76 ألف مخالفة لأرباب العمل





كشف المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،محي الدين واقنوني،، أمس، أن تحصيلات الصندوق بلغت 30 بالمائة خلال شهر أوت الماضي وهي نسبة غير كافية مع العلم أن المصدر الرئيسي للتأمينات الاجتماعية هو التحصيلات من أرباب العمل. وقال واقنوني خلال نزوله ضيفا على الإذاعية الوطنية أنه تم تعزيز المراقبة بالطريقة التحسيسية للحصول على التحصيلاتّ، وأضافّ:"..دخلنا في مرحلة أخرى وهي إجبارية الدفع وذلك بتعزيز المراقبة على أرباب العمل بمراقبين معتمدين، والعملية مستمرة حتى يتم التحصيل أكثر في الأشهر والسنوات المقبلة"، كاشفا عن تجنيد أكثر من 600 مراقب لأرباب العمل وخلصت العملية إلى تسجيل أكثر من 76 ألف مخالفة بكل صيغها، مشيرا إلى أنه تم توسيع وعاء الاشتراكات من خلال اشتراك 30 ألف رب عمل جديد و أكثر من 14 ألف أجير. وكشف المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عن تحصيل 50 بالمائة من مستحقات الضمان الاجتماعي لدى أرباب العمل في السداسي الأول من 2017، قائلا:" الصندوق يعلق آمالا كبيرة سنة 2018 على قانون المالية حيث سيتم ضخ مبلغ معتبر فيه، موضحا أن الشركات الأجنبية تخضع للقانون الجزائري وتدفع اشتراكاتها بطريقة منتظمة، أما بخصوص الأسواق العشوائية فأكد واقنوني صعوبة مراقبتها.وقال المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إن الصندوق اتخذ بعض الإجراءات فيما يخص العطل المرضية من بينها تعزيز المراقبة الطبية بجميع أشكالها وكذا المراقبة الإدارية لتخفيف التعويضات، موضحا أن الصندوق يدفع مبلغ متزايد كل سنة لهيئات الصحة.كما تطرق ضيف الأولى إلى عصرنة القطاع الكترونيا وكذا إلى تكوين الأعوان بوكالات الصندوق ولاسيما بالأمازيغية وبلغة الإشارات ومنشورات بالبراي.

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