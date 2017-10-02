"ليلة بيضاء 2017" بباريس تكريما لضحايا مجازر 17 اكتوبر 1961

و جاء في نص النداء الذي تلقت واج نسخة منه انه "في 5 اكتوبر 1961 في خضم حرب الجزائر قرر محافظ شرطة باريس موريس بابون فرض حظر التجوال، و الذي خص اولئك الذين تم تعريفهم ب"الفرنسيين المسلمين بالجزائر"، مما حول حياتهم اليومية إلى كابوس، و في ال17 أكتوبر قام ألاف النساء و الرجال و الأطفال بكسر حظر التجوال و التظاهر سلميا في العاصمة" مع التأكيد ان "الشرطة المتحمسة بدافع أوامر محافظ الشرطة بالتحلي بالشدة و الصرامة قد استعملت القوة بوحشية لا مثيل لها".
كما أشار إلى أن السلطات السياسية "وبعد ان خططت و نفذت الجريمة لم تعتبر نفسها مجبرة على تقديم الحسابات"، مضيفا ان "جريمة الدولة هذه لا زالت حتى اليوم بدون عقاب".
و أضاف ذات الفنانين التشكيليين، انه إذا تم في أيامنا هاته ذكر الرعب الذي ساد خلال ليلة 17 اكتوبر 1961 في عديد الدراسات الجامعية و شكل موضوع "كم هام من التقارير و المقالات فان تبليغ هذه الذاكرة للسكان الفرنسيين لازال غير مكتمل".
في هذا السياق ستسود "الليلة البيضاء" خلال ليلة السبت على مدينة باريس حول موضوع "العمل المشترك" حسب عرض بلدية باريسي أما الهدف المرجو من هذه الطبعة فيتمثل في الاحتفال بالإبداع المشترك بين الفنانين و المواطنين الذين يريدون تفعيل الأفكار و الرؤى -حسب ذات المصدر-.
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