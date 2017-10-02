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02/10/2017 14:54:00

إكتشاف وتدمير مخبأ وقنبلة تقليدية الصنع بسكيكدة


في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 أكتوبر 2017 بولاية سكيكدة الناحية العسكرية الخامسة ، مخبأ وقنبلة (01) تقليدية الصنع وكمية كبيرة من الأدوية والمواد الصيدلانية وأغراض أخرى.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تندوف الناحية العسكرية الثالثة  والوادي وبسكرة الناحية العسكرية الرابعة  وعين قزام الناحية العسكرية السادسة، ثلاثة (03) مهربين وحجزوا شاحنة و(04) مركبات رباعية الدفع و(1500) لتر من الوقود و(77,2) قنطارا من مادة التبغ و(2,76) طن من المواد الغذائية، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني (07) أسلحة نارية تقليدية الصنع بباتنة وخنشلة الناحية العسكرية الخامسة .

 و من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بكل من تنس ووهران وعنابة والقالة، (67) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (12) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالوادي والأغواط وورقلة.

 

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إكتشاف وتدمير مخبأ وقنبلة تقليدية الصنع بسكيكدة

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