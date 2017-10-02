لأمينة العامة لحزب العمال تقصف بالثقيل
قصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بالثقيل على من اسمتهم “الأوليغارشية” والتي باتت اي هاته الغصابة تهدد-كيان الدولة الجزائرية بالإنهيار.لحزب يوم استضافها برنامج حوار الساعة على التلفزيون الجزائري العمومي ،عشية أمس قاؤلة بان “الأوليغارشية” التي شكلت ثروات باهضة وطائلة من الصفقات العمومية والمال والعقار العامين، بمساهمة من اذنابها في السلطة، إستحوذت على مراكز القرار الاقتصادي وتسعى للاستحواذ على مراكز القرار السياسي بغية التحكم في السياسة الخارجية للبلاد وهو ما يشكل تهديد حقيقي للدولة ككيان. وفي السياق أكدت، المتحدثة بأن المال العام مقدس بالنسبة لحزب العمال، وبالتالي “لن نتوقف عن التنديد بالاختلاسات”
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