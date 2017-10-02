

إكتشاف وتدمير مخبأ وقنبلة تقليدية الصنع بسكيكدة في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 أكتوبر 2017 بولاية سكيكدة الناحية العسكرية الخامسة ، مخبأ وقنبلة



لأمينة العامة لحزب العمال تقصف بالثقيل قصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بالثقيل على من اسمتهم “الأوليغارشية” والتي باتت اي هاته الغصابة تهدد-كيان الدولة الجزائرية بالإنهيار.لحزب يوم استضافها برنامج حوار



المقتصدون بقطاع التربية يواصلون اضرابهم ونسبة اضراب اليوم الاول في حدود 50بالمائة قال رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مصطفى نواورية، أن نسبة ا لإضراب الذي دعونا اليه بلغت نسبته تعدت 50 بالمائة حيث تجاوز في ولاية



نشرية خاصة تحذّر من أمطار رعدية في الجنوب حذّرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية تسمس عددا من الولايات الجنوبية بداية من مساء اليوم.وحسب النشرية، فإن الأمطار التي ستصل كميتها



عرض فيلم "الحمام الأبيض" أمام الصحافة بالعاصمة تم، أول أمس، بالجزائر العاصمة عرض فيلم "الحمام الأبيض" للمخرج علي موزاوي و الذي تطرق فيه إلى الآثار والمعاناة خلال ثورة التحرير الوطنية. و يعالج هذا



«تايمز»: الطريق الطويل قبل قيادة المرأة السعودية للسيارة… «كيف أصبح الحرام حلالاً» تساءل أحدهم «كيف أصبح الحرام حلالاً» في إشارة للمعارضة الدائمة من المؤسسة الدينية في السعودية لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وكتب ريتشارد سبنبسر مراسل شؤون



حول اعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار: "على ماكرون أن يجسد أقواله" أعرب الأستاذ الجامعي أوليفيي لو كور غراند ميزون عن أمله في أن يجسد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقواله "عقب تصريحه في الجزائر العاصمة عندما اعتبر



انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الأردنية قبل نهاية 2017 من المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة الجزائرية الأردنية أشغالها في الجزائر قبل نهاية العام الحالي حسبما أعلن عنه في ملتقى رجال الأعمال الجزائريين الأردنيين الذي



التأكيد على ضرورة إعادة النظر في قانون المحروقات أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد بأرزيو (وهران) أنه يجب إعادة النظر في قانون المحروقات، لأن القطاع يعرف تحولات كبيرة في العالم وعلى الجزائر