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02/10/2017 13:56:00

المقتصدون بقطاع التربية يواصلون اضرابهم ونسبة اضراب اليوم الاول في حدود 50بالمائة


قال  رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مصطفى نواورية، أن نسبة ا لإضراب الذي دعونا اليه بلغت نسبته تعدت 50 بالمائة حيث تجاوز في ولاية قالمة 60 بالمائة وفي دائرة برج بوعريريج وصل الى 100 بالمائة.وجاء الإضراب الذي ينتهي غدا،  جاء هذا تنديدا لرد فعل وزارة التربية الوطنية في حل القضايا العالقة على رأسها الترقية الداخلية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية، وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير .ومن جهة اخرى  اعلن ذات المصدر عن رفض   إجراء متخذ من الوزارة الوصية بإسناد عملية بيع الكتب المدرسية الى المكتبات الخاصة وإعطائهم هامش ربح وصل الى 15 بالمائة حيث اعتبره إجحافا كبيرا في حق موظفي المصالح الاقتصادية.وفيما يتعلق بالمنحة الدراسية الخاصة المقدرة بـ 3000دج، دعا رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية م المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الى ضرورة إيجاد صيغة جديدة لتسديدها وإبعاد المؤسسات التربوية من هذه العملية، 

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