نشرية خاصة تحذّر من أمطار رعدية في الجنوب
حذّرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية تسمس عددا من الولايات الجنوبية بداية من مساء اليوم.وحسب النشرية، فإن الأمطار التي ستصل كميتها إلى حوالي 30 ملم، ستمس كل من ولايات: غرداية، ورقلة والوادي.فيما تم تحديد صلاحية النشرية بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم، إلى غاية منتصف نهار يوم الغد.
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