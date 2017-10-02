ساحلي: "الحزب لا يقبل دخول غمار المحليات بتحالفات مناسباتية"





كشف الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بالجزائر العاصمة أن حزبه سيكون متواجدا في الانتخابات المحلية المقبلة على مستوى 22 مجلسا شعبيا ولائيا و 151 مجلسا شعبيا بلديا على المستوى الوطني. وقال ساحلي في ندوة صحفية خصصت لعرض المرحلة الأولى من تحضيرات الحزب للمشاركة في الانتخابات المحلية أن "الحزب سيكون حاضرا في الانتخابات المحلية عبر 30 ولاية , منها 22 مجلس شعبي ولائي و 151 مجلس شعبي بلدي"، وسيدخل حزب التحالف الوطني الجمهوري في معترك المحليات المقبلة بـ22 مجلس شعبي ولائي و151 مجلس شعبي بلدي،حيث سيكون حاضرا في 30 ولاية ،وبلغ عدد مرشحي الحزب 1204 في للمجالس الشعبية الولائية و 3609 مترشح في المجالس الشعبية البلدية،, يمثل العنصر النسوي نسبة 45 بالمائة-يضيف رئيس الحزب-. وأوضح رئيس الحزب-أمس الأول- بأن عدد مرشحي الحزب يبلغ 1204 في للمجالس الشعبية الولائية و 3609 مترشح في المجالس الشعبية البلدية, بحيث يمثل العنصر النسوي نسبة 45 بالمائة, وأضاف:"الحزب أدرج ضمن قوائمه للمجالس الشعبية الولائية امرأتين كرؤساء قوائم بولايتي سطيف و قسنطينة"، موضحا أن الحزب كان يراهن على هدف المشاركة عبر 30 مجلس شعبي ولائي في حين تمكن من الحصول على 22 مجلس, مبرزا من جهة أخرى أن الحزب لا يقبل دخول غمار الانتخابات بتحالفات "مناسباتية تحمل أهداف انتخابية، غير انه يقبل تحالفات "سياسية" بشرط أن تكون هذه التحالفات تتوافق مع التوجه السياسي للحزب،و أكد رفض حزبه لقوائم تقربت للترشح باسم التحالف في "آخر لحظة" على غرار بعض الأحرار, مؤكدا أن مرشحي الحزب من مناضليه لأنه يشترط "حد أدنى من الالتزام السياسي".

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