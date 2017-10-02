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02/10/2017 11:09:00

وفاة 5 أشخاص جرفتهم مياه الأودية


قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل اثر التقلبات الجوية التي شهدتها بعض المناطق من الوطن خاصة ولايات مسيلة ، الجلفة ، سيدي بلعباس و غرداية أين تم تسجيل 05 حالات وفاة  لأشخاص جرفتهم مياه الأودية  . وقالت الحماية المدنية في ربيان لها تحوزه "الاتحاد" إنه اثر التقلبات الجوية التي شهدتها بعض المناطق من الوطن خاصة ولايات مسيلة ، الجلفة ، سيدي بلعباس و غرداية أين تم تسجيل 05 حالات وفاة  لأشخاص جرفتهم مياه الأودية، فبولاية الجلفة تم تسجيل  وفاة امرأة تبلغ من العمر 32 سنة و طفلتين تبلغان 06 سنوات و 02سنة جرفتهم مياه واد عليلقة ببلدية موجبارة ، إبعاد 02 سيارات كان على متنهم شخصين محاصرين بمياه واد بوتشيش ببلدية عين فركة ، الضحيتين سالمتين، أما بولاية سيدي بلعباس فتم انتشال امرأة تبلغ من العمر 29 سنة جرفتهم مياه واد الضايا ببلدية بن عشيبة شيلية، وإنقاد 06 أشخاص كانوا محاصرين بمياه الأمطار في مختلف في عدة أماكن من بلدية تلاغ وكدا إمتصاص المياه داخل 15 مسكن بنفس البلدية .  أما بولاية المسيلة فقامت الحماية المدنية بانتشال شخص يبلغ من العمر 69 سنة كان على متن سيارة جرفته مياه واد رومانة ببلدية الحوامد ، في نفس السياق تم إنقاد شخص كان محاصر بمياه واد الحوامد ، الضحية  سالمة تم التكفل به ونقله الى مستشفى بوسعادة  ، عدة عمليات امتصاص المياه  قامت بها مصالح الحماية المدنية عبر بلديات عين المالح و بوسعادة بنفس الولاية، وبولاية غرداية  تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية غرداية من اجل انقاذ شخصين كانا على متن سيارة حاصرتهم مياه الأمطار بالمكان المسمى تيزوز ببلدية ضاية بن ضحوة ، الضحايا سالمين.

 

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