لعسكري يهاجم أحزاب الأغلبية البرلمانية





هاجم عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، علي لعسكري، أحزاب الأغلبية البرلمانية التي صوتت لصالح مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وقال إن "الأفافاس" صوت ضد المخطط ورفضه جملة وتفصيلا، داعيا لبناء إجماع وطني لأنه الحل الوحيد لتأمين البلاد. وأوضح علي لعسكري في حوار مع موقع" كل شيء عن الجزائر عربي"،بالقول:"..كنا السباقين للدعوة للمصالحة الوطنية. ايت احمد دعا محمد بوضياف لمصالحة تاريخية، من خلال إعادة الاعتبار لتاريخنا وللرموز التي صنعت الجزائر ومن أجل دولة القانون وتصالح الدولة الجزائرية مع المواطنين… باختصار مصالحة حقيقية"،مشيرا إلى المصالحة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا بهذا الشأن:"المصالحة لا يمكن أن تكون دون عقاب ودون الحقيقة.. وكان لزاما أن تعرف العائلات حقيقة ما حدث". وأكد العسكري أن الجزائر تعرضت لمؤامرة وتم توظيف "الإسلام السياسي" في هذه المؤامرة، وقال:"..ايت أحمد قال للشاذلي آنذاك إن الأحزاب بحاجة على الأقل لثلاث سنوات لعقد مؤتمراتها وطالب بانتخاب المجلس التأسيسي في هذه الفترة"، وأضاف:"الغرب حضر لنا الكثير من الأشياء حتى لا ينجح المسار الديمقراطي في الجزائر"، أما عن قضية حل الأحزاب الإسلامية قال المسؤول ذاته:"..لم أقل هذا، بل أقول إنه يجب السماح بوجود منافسة حقيقية وأحزاب حقيقية ومؤسسات حقيقية". كما هاجم عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الإشتراكية، حزب التجمع الوطني الديمقراطي وقال بخصوصه:"..الأرندي تأسس في جو من العنف وفاز بالانتخابات سنة 1997، والجميع يتذكر المسيرة الكبيرة للنواب ضد التزوير آنذاك". وانتقد علي لعسكري البرلمان بغرفتيه ومخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى وقال:"..نحن موجودون في هذا البرلمان وصوتنا ضد مخطط الحكومة ورفضناه جملة وتفصيلا"، مهاجما الأغلبية البرلمانية الموالية للنظام ازاء تصويتهم على مخطط عمل الحكومة، مؤكدا بالقول:"صوتوا على برنامج حكومي ثم برنامج مناقض بعد أشهر من ذلك.. أنها مجزرة"- يضيف العسكري-. ودعا العسكري لبناء إجماع وطني،مؤكدا:"..يجب العودة إلى ما حققه أسلافنا في نوفمبر وفي الصومام. رئيسنا (آيت احمد) ترك لنا هذا المشروع وسنعمل على تحقيقه مع الجميع: أحزاب وجمعيات وصحفيين ومؤسسات الدولة. إنه الحل الوحيد لتأمين البلاد".

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