وفد برلماني يشارك في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا
يشارك وفد برلماني مشترك فيما بين الغرفتين في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، المقرر عقدها في الفترة مابين 03 و 05 أكتوبر 2017، بإمارة أندورا.
و يتكون الوفد من السادة:
- زبير طوافشية، نائب رئيس مجلس الأمة؛
- الهاشمي جيار، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة؛
-معاد بوشارب، نائب بالمجلس الشعبي الوطني؛
-يحي كبير، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وسيتدارس المشاركون العديد من المواضيع في إطار موضوع رئيسي للدورة حول:
" الأمن في منطقة منظمة الأمن و التعاون بأوروبا: مهام جديدة لتحديات جديدة ".
كما سيناقشون المشاركون في إطار ورشات العمل المواضيع التالية:
-الأمن في الفضاء السيبراني؛
-الأمن البيئي: مواجهة التغيرات المناخية؛
-تعزيز التربية كأداة لضمان الاستقرار والتنمية.
كما سينعقد خلال هذه الدورة المنتدى البرلماني المتوسطي للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا تحت عنوان: "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة المتوسط".
جدير بالذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، ويحوز على صفة شريك في التعاون.
عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك