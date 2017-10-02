

هذه هي تطمينات وزير السكن و العمران أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار بسيدي بلعباس أن أولوية القطاع في الوقت الحالي تركز على الانطلاق في كافة المشاريع المسجلة والتي كانت



ساحلي: "الحزب لا يقبل دخول غمار المحليات بتحالفات مناسباتية" كشف الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بالجزائر العاصمة أن حزبه سيكون متواجدا في الانتخابات المحلية المقبلة على مستوى 22 مجلسا شعبيا ولائيا و



وفاة 5 أشخاص جرفتهم مياه الأودية قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل اثر التقلبات الجوية التي شهدتها بعض المناطق من الوطن خاصة ولايات مسيلة ، الجلفة ، سيدي بلعباس و غرداية أين



لعسكري يهاجم أحزاب الأغلبية البرلمانية هاجم عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، علي لعسكري، أحزاب الأغلبية البرلمانية التي صوتت لصالح مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وقال إن "الأفافاس"



القضاء على ارهابيين خطيرين واسترجاع خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف ببجاية قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر، ولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، ظهر اليوم الأحد 01 أكتوبر 2017، على خمسة ارهابيين خطيرين وتمكنت من استرجاع



وفد برلماني يشارك في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا يشارك وفد برلماني مشترك فيما بين الغرفتين في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (AP-OSCE)، المقرر عقدها في الفترة مابين 03 و



ضرورة مراجعة قانون المحروقات و الاستثمار في الغاز الصخري وأوضح الوزير الأول على هامش عرض حول حصيلة نشاطات مجمع سوناطراك، في إطار زيارته لمصفاة النفط "RA1Z" الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكميائية لأرزيو، أنه حان الوقت



القضاء على خمسة ارهابين خطيرين قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر، ولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، ظهر اليوم الأحد 01 أكتوبر 2017، على خمسة ارهابيين خطيرين وتمكنت من استرجاع



التعرف على هوية الإرهابي الخطير المقضي عليه ببجاية تبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2017، والتي مكنت من القضاء على إرهابي خطير بدائرة القصر، ولاية بجاية الناحية