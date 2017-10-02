ضرورة مراجعة قانون المحروقات و الاستثمار في الغاز الصخري

وأوضح الوزير الأول على هامش عرض حول حصيلة نشاطات مجمع سوناطراك، في إطار زيارته لمصفاة النفط "RA1Z" الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكميائية لأرزيو، أنه حان الوقت للجزائر أن تقوم بتعديل قانون المحروقات من اجل جلب مستثمرين جدد و تحسين المداخيل المالية للبلاد.كما أشار إلى انه أمام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الأخيرة بانهيار أسعار النفط و أثارها وطنيا على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك أن تواجه التحديات الحالية لقطاع الطاقة و تسخير جميع قدراتها و مواردها في خدمة البلاد.أما بخصوص استغلال الغاز الصخري، فقد أوضح السيد أويحي أن الحكومة تشجع الاستثمار في هذا المورد الطاقوي.و تابع قوله ان الأمر لا يتعلق بمغامرة بل بالعكس فان ذلك خيار يهدف إلى ضمان مستقبل البلاد في المجال الطاقوي.وأشار السيد أويحيى إلى أن القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل فيما يتعلق بآفاق قطاع الطاقة وهي رسالة أمل للشعب الجزائري، لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم".كما دعا السيد اويحي إلى الرفع من إنتاج المواد الطاقوية من اجل تلبية الاحتياجات الوطنية و الأسواق الأجنبية، مشيرا إلى مثال الوقود الذي تشكل عملية استيراده عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية.