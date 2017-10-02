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02/10/2017 01:04:00

القضاء على خمسة ارهابين خطيرين


قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر، ولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، ظهر اليوم الأحد 01 أكتوبر 2017، على خمسة ارهابيين خطيرين وتمكنت من استرجاع خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف،  كل منها مزودة بثلاث مخازن ذخيرة مملوءة. تأتي هذه العملية النوعية متممة للعملية السابقة ليوم 28 سبتمبر 2017، والتي مكنت من القضاء على ارهابي (01) واسترجاع مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنكوف مزود بثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة . تؤكد هذه العمليات جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب هؤلاء المجرمين و القضاء عليهم عبر كامل التراب الوطني.

 

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