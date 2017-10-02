

ضرورة مراجعة قانون المحروقات و الاستثمار في الغاز الصخري وأوضح الوزير الأول على هامش عرض حول حصيلة نشاطات مجمع سوناطراك، في إطار زيارته لمصفاة النفط "RA1Z" الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكميائية لأرزيو، أنه حان الوقت



القضاء على خمسة ارهابين خطيرين قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر، ولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، ظهر اليوم الأحد 01 أكتوبر 2017، على خمسة ارهابيين خطيرين وتمكنت من استرجاع



التعرف على هوية الإرهابي الخطير المقضي عليه ببجاية تبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2017، والتي مكنت من القضاء على إرهابي خطير بدائرة القصر، ولاية بجاية الناحية



القضاء على إرهابي و التعرف عليه بجيجل وتوقيف آخر بباتنة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 سبتمبر 2017، إرهابيا (01) بولاية باتنة الناحية العسكرية الخامسة ، وتبعا للعملية النوعية التي مكنت من القضاء على



أويحي يؤكد من أرزيو على ضرورة رفع إنتاج الوقود أكد الوزير الأول أحمد أويحيى في مستهل زيارة عمل لولاية وهران اليوم على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود. وأشار خلال زيارة قادته الى



حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" إلى شبه الجزيرة الكورية أفاد مصدر بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنه من المتوقع أن تصل إلى سيئول هذا الشهر، حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس رونالد ريغان سي في أن 76"



المتعاملون الصيدلايون يدعون الى مراجعة سياسة الأسعار دعا الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين يوم السبت الى مراجعة سياسة اسعار المنتجات الصيدلانية مؤكدا ان بإمكان المتعاملين الصناعيين المحليين تغطية الاحتياجات من الادوية في حدود 70 % في افاق 2019.



إكتشاف مخبأ للأسلحة و كمية من الذخيرة ببرج باجي مختار في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني



ثري عربي يشتري شقتين في لندن بسعر خيالي اشترى شيخ عماني ثري شقتين فاخرتين في حي نايتسبريدج الشهير في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار") وفقا لصحيفة "دايلي ميل"