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01/10/2017 14:11:00

التعرف على هوية الإرهابي الخطير المقضي عليه ببجاية


تبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2017، والتي مكنت من القضاء على إرهابي خطير بدائرة القصر، ولاية بجاية الناحية العسكرية الخامسة ، تم التعرف على هوية هذا المجرم، ويتعلق الأمر بالمسمى "س. حليم" المكنى "أبو ابراهيم"، والذي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 2004.

في سياق متصل، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 30 سبتمبر 2017 خلال عملية بحث وتمشيط بسكيكدة الناحية العسكرية ، مخبأ (01) يحوي مواد غذائية مختلفة وألبسة، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن بتمنراست الناحية العسكرية السادسة ، بندقية رشاشة (01) وكمية من الذخيرة تقدر بـ (376) طلقة.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات (02) بحوزتهما (40,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفرزة أخرى  بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين قزام وبرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة ، مسدسا (01) آليا و(05) مركبات رباعية الدفع و(12) جهاز كشف عن المعادن ومنظار ميدان (01)، إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب.

   من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (92) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت وسكيكدة وعنابة، فيما تم توقيف (68) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام والأغواط.

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