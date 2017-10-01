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01/10/2017 13:04:00

القضاء على إرهابي و التعرف عليه بجيجل وتوقيف آخر بباتنة


أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 سبتمبر 2017، إرهابيا (01) بولاية باتنة الناحية العسكرية الخامسة ، وتبعا للعملية النوعية التي مكنت من القضاء على إرهابي ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة، تم التعرف على هوية المجرم، حيث يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير ب. عبد الرزاق المكنى أنس، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجر مخدرات ببشارالناحية العسكرية الثالثة على متن مركبة نفعية وحجزت (50) كيلوغراما من الكيف المعالج، كما كما تم توقيف تسعة (09) أشخاص بكل من بسكرةالناحية العسكرية الرابعة وتمنراست الناحية العسكرية السادسة، وحجز شاحنة وخمس (05) مركبات رباعية الدفع، و(100) قنطارا من علف الماشية و(6,75) طن من المواد الغذائية، و(3,15) طن من مادة الفرينة و(400) لترمن البنزين و(150) لترا من زيت المحركات وأغراض مختلفة، في حين ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بكل من أدرارالناحية العسكرية الثالثة والوادي الناحية العسكرية الرابعة (3481) وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بعنابة والقالة الناحية العسكرية الخامسة، محاولات هجرة غير شرعية لـ (52) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتندوف وبشار.

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