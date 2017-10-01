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01/10/2017 10:31:00

إكتشاف مخبأ للأسلحة و كمية من الذخيرة ببرج باجي مختار


في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 29 سبتمبر 2017، مخبأ للأسلحة (16 قطعة) والذخيرة يحتوي على:

- (01) بندقية قاذفة قنابل،

- (01) بندقية بمنظار،

- (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،

- (06) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف،

- (03) بنادق تكرارية،

- (04) قنابل يدوية هجومية،

- بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات.

هذه العملية النوعية، التي مكنت أيضا من ضبط (141) كيلوغرام من الكيف المعالج و(10037) قرصا مهلوسا، تأتي لتضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا ولتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد.

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إكتشاف مخبأ للأسلحة و كمية من الذخيرة ببرج باجي مختار

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